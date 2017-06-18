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Движение Макрона уверенно лидирует на выборах в парламент Франции

Сюжет:
Парламентские выборы во Франции (68)
23:0818.06.2017
(обновлено: 23:20 18.06.2017)
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© AFP 2017 / Guillaume SouvantБюллетени внутри урны на избирательном участке в Аутоне, северная Франция. 18 июня 2017Бюллетени внутри урны на избирательном участке в Аутоне, северная Франция. 18 июня 2017
© AFP 2017 / Guillaume Souvant

ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Второй тур парламентских выборов, завершившихся во Франции в воскресенье, не принес никаких неожиданностей - по предварительным данным, движение "Вперед, республика", приведшее к президентству Эммануэля Макрона, уверенно лидирует по итогам предварительных подсчетов.

Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Окончательные результаты выборов депутатов Национального собрания к настоящему времени известны в 400 из 577 избирательных округов, в 192 из них победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика", еще в 30 — кандидаты их союзной партии MoDem ("Демократическое движение"). Правоцентристская партия "Республиканцы" получила 92 депутатских мандата, Социалистическая партия — 24, правоцентристский "Союз демократов и независимых" - 15, "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 7, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 4.

Прогнозы и оценки

Победу движения Макрона предсказывали многочисленные опросы, публиковавшиеся в преддверии выборов. Оценки, обнародованные вскоре после закрытия избирательных участков, предрекали, что "Вперед, республика" получит от 355 до 425 мест в парламенте страны. Так, по данным институтов Ipsos/Sopra Steria, соратники Макрона получат 355 мест, правоцентристская партия "Республиканцы" и ее союзники получат 125 мест в парламенте, Соцпартия займет 34 кресла, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 19 мест, а "Национальный фронт" Марин Ле Пен получит 8 мест.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По версии компании Elabe, движение Макрона получит 395-425 мест. Партия "Республиканцы" и ее союзники получат от 97 до 117 мест, социалисты — от 29 до 24 мест. Согласно этому прогнозу, левому движению "Непокорившаяся Франция" достанется от 12 до 17 мест в парламенте, а "Национальному фронту" под руководством Марин Ле Пен — от четырех до шести мест.

Кто прошел

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен впервые получила место в Нацсобрании. Ранее в нижней палате парламента уже заседали родственники лидера Нацфронта: отец и основатель партии Жан-Мари Ле Пен и его внучка Марион Марешаль-Ле Пен, которая в 2012 году стала самым молодым депутатом в истории Нацсобрания.

В общей сложности от Нацфронта в депутаты баллотировались 120 кандидатов. К 21.00 парижского времени (22.00 мск) было известно, что не менее шести из них получили кресла в парламенте.

Ле Пен заявила, что ее партия - "единственный способ сопротивляться ослаблению Франции", которое несет партия лидера страны "Вперед, республика".

Избиратели голосуют во втором раунде французских выборов в законодательные органы. 18 июня 2017
© AP Photo / Claude Paris
Адвокат Ле Пен переизбрался в парламент Франции
Лидер партии "Непокорившаяся Франция", так же, как и Ле Пен претендовавший на пост президента страны, Жан-Люк Меланшон тоже заявил, что получил место в парламенте.

"Я избран в 4 избирательном округе в Буш-дю-Рон. Я благодарю Марсель, который сказал мне "да", - написал Меланшон в своем микроблоге в Twitter.

​Также кресла в новом парламенте Франции займут официальный представитель правительства страны Кристоф Кастанер и министр экономики Брюно Ле Мэр. Получить место в Нацсобрании удалось и министру территориального единства Ришару Феррану, оказавшемуся в преддверии выборов в центре скандала из-за офиса, арендованного у его сожительницы.

Первые реакции

Первый секретарь находившейся у власти до прихода Макрона Социалистической партии Жан-Кристоф Камбаделис, выступавший в первые минуты после окончания голосования, заявил, что победа движения "Вперед, республика" неоспорима и избиратели не оставили шансов его оппонентам.

Избиратели голосуют во втором раунде французских выборов в законодательные органы. 18 июня 2017
© AFP 2017 / Loic Venance
Победа движения Макрона на выборах неоспорима, считает лидер Соцпартии
"Победа движения президента Макрона неоспорима, разгром левых неизбежен. Правые также потерпели провал", — заявил лидер Соцпартии, отметив, что популисты обоих флангов присоединились к "Вперед, республика".

Как заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп, "французы предпочли надежду гневу, оптимизм - пессимизму", поддержав движение Макрона на выборах.

"У этого большинства будет задача - действовать во имя Франции", - подчеркнул премьер.

То, какому точно количеству депутатов от "Вперед, республика" предстоит делить места в парламенте с представителями других партий, станет известно в ближайшие часы.

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