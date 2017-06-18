Lockheed Martin продаст 11 странам истребители F-35 на рекордную сумму

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Компания Lockheed Martin находится на заключительной стадии переговоров о продаже истребителей пятого поколения F-35 одиннадцати странам, включая США, сообщает Рейтер со ссылкой на анонимные источники.

Сумма сделки станет рекордной для данного типа самолетов и составит более 37 миллиардов долларов. Многолетнее соглашение на поставку самолетов рассчитано на 2018-2020 годы, оплата будет произведена тремя траншами, говорится в статье.

Цена одного самолета будет составлять в среднем 85 миллионов долларов, при этом к 2020 году цена снизится, сообщили агентству два источника.

Самолеты F-35 регулярно подвергались критике за высокую стоимость, в том числе и со стороны президента США Дональда Трампа. Из-за задержек и случаев перерасхода средств программа F-35 стала самой дорогой в истории Пентагона. Вместе с тем отмечены частые случаи технических неполадок, затрудняющих эксплуатацию самолета, пишет Рейтер.