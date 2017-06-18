Косачев: успех движения Макрона накладывает на президента ответственность

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Убедительная победа президентского движения "Вперед, республика" на парламентских выборах во Франции накладывает на президента страны Эммануэля Макрона особую ответственность, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Второй тур голосования на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) страны завершился в воскресенье во французской метрополии и некоторых заморских территориях и департаментах. Как свидетельствуют данные опроса институтов Ipsos/Sopra Steria, обнародованные порталом France Info, движение "Вперед, республика" получит 355 мест из 577 в парламенте страны.

По его Косачева, второй тур парламентских выборов во Франции лишь подтвердил тенденцию первого, а до того — президентских выборов. "Тенденция заключается в отторжении большинством избирателей прежних "традиционных" партий и кандидатов, во-первых, и общей усталости от политики (низкая явка), во-вторых", — отметил сенатор.