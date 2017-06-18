Министр Ферран одержал победу на парламентских выборах во Франции

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Министр территориального единства Франции Ришар Ферран одержал победу во втором туре парламентских выборов, несмотря на разразившийся вокруг него скандал в СМИ, свидетельствуют данные МВД.

По данным МВД, Ферран набрал 56,53% голосов в департаменте Финистер. За ним следуют Гаэль Николя от партии "Республиканцы" - 43,47%.

Второй тур голосования на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) страны завершился в воскресенье во французской метрополии и некоторых заморских территориях и департаментах.

Министр оказался объектом статьи еженедельника Canard Enchaine, который утверждал, что некоммерческая организация Феррана в 2011 году взяла в аренду офис, принадлежавший агентству недвижимости его сожительницы, что, по мнению издания, создало ситуацию с конфликтом интересов. Издание Monde также публиковало факты, которые якобы свидетельствуют о "смешении жанров" общественной и частной жизни Феррана. В частности, газета писала, что, будучи избранным в парламент, Ферран внес законопроект в интересах сообщества страховщиков, от которого все еще получал финансовую помощь.

Сам Ферран отверг обвинения СМИ в возможной причастности к финансовым махинациям, назвав свои действия в профессиональной области "законными и прозрачными", и добавил, что не оставит своего поста из-за обвинений, выдвинутых средствами массовой информации.