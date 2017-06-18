Джабаров: Макрон сможет свободно проводить свои инициативы через парламент

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В случае получения большинства в парламенте Франции президентской партии "Вперед, республика" Эммануэль Макрон сможет свободно проводить свои инициативы и реформы через парламент, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Движение "Вперед, республика", которое привело к президентству во Франции Эммануэля Макрона, получит 355 мест из 577 в парламенте страны, свидетельствуют данные опроса институтов Ipsos/Sopra Steria, обнародованные порталом France Info.

Согласно данным портала, правоцентристская партия "Республиканцы" и ее союзники получат 125 мест в парламенте, Соцпартия займет 34 кресла, левая "Непокорившаяся Франция Жан-Люка Меланшона — 19 мест, а "Национальный фронт" Марин Ле Пен получит восемь мест.

"В случае получения большинства Макрон сможет свободно проводить через парламент все свои инициативы, законопроекты. Такого давно не было в истории Французской республики", — сказал Джабаров РИА Новости в воскресенье.

По его словам, у Макрона складываются более комфортные отношения с парламентом, чем у Франсуа Олланда.

Низкую явку на выборах сенатор объяснил усталостью французов от выборов, а также от предвыборных скандалов. "Они успокоились, что в ходе президентской кампании прошел Макрон, не (Марин) Ле Пен, все остальное вторично", — сказал Джабаров.

Говоря о внешней политике Франции и взаимоотношениях с Россией, законодатель отметил, что Макрон будет будет "смотреть" на канцлера ФРГ Ангелу Меркель. При этом в Германии уже заговорили о неэффективности санкционной политики, добавил парламентарий. "Надеюсь, произойдет какое-то улучшение", — сказал он.

Отношения между парламентариями наших стран "точно не будут хуже", заключил Джабаров.