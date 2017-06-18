В Мали в ходе спецоперации погиб французский военнослужащий

ПАРИЖ, 18 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Военнослужащий из Франции погиб в ходе спецоперации на севере Мали, говорится в коммюнике администрации французского президента Эммануэля Макрона — Елисейского дворца.

"Президент республики с грустью узнал о внезапной гибели минувшей ночью в Мали солдата первого парашютного полка Памьер в ходе воздушно-десантной операции в регионе Альмустарат", — говорится в документе.

Отмечается, что глава государства почтил память этого "французского военнослужащего, который погиб при выполнении задач по защите своей страны и своих граждан". Также Макрон выразил соболезнования семье, друзьям и братьям по оружию погибшего.

Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи в соседней Ливии, когда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там "независимое" государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.

В прошлом году Совет Безопасности ООН подтвердил необходимость развертывания в Мали новой миротворческой миссии MINUSMA численностью 12 тысяч человек для стабилизации ключевых населенных пунктов, особенно на севере Мали, а также для восстановления государственной власти по всей стране.

С 11 февраля 2013 года в Мали военные операции проводили около 4 тысяч военнослужащих из Франции наряду с 6 тысячами солдат государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). В конце июня СБ ООН принял резолюцию, согласно которой миротворческими функциями теперь там будет заниматься контингент MINUSMA, в котором будут задействованы 11,2 тысячи военнослужащих и 1440 полицейских.