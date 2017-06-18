Движение Макрона получает 100 из 577 мандатов на выборах во Франции

ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. Окончательные результаты выборов депутатов Национального собрания известны в 213 из 577 избирательных округов, в 100 из них победу одержали представители движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика", еще в 11 - кандидаты их союзной партии MoDem ("Демократическое движение"), свидетельствуют данные МВД страны.

Правоцентристская партия "Республиканцы" получила 47 депутатских мандатов, Социалистическая партия - 13, правоцентристский "Союз демократов и независимых" - 12.

Второй тур голосования на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) страны завершился в воскресенье во французской метрополии и некоторых заморских территориях и департаментах.