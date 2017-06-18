Прогноз: "Вперед, республика" получит 355 мест в парламенте Франции

Бюллетени внутри урны на избирательном участке в Аутоне, северная Франция. 18 июня 2017

Бюллетени внутри урны на избирательном участке в Аутоне, северная Франция. 18 июня 2017

ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Движение "Вперед, республика", которое привело к президентству во Франции Эммануэля Макрона, получит 355 мест в парламенте страны, свидетельствуют данные опроса институтов Ipsos/Sopra Steria, обнародованные порталом France Info.

Согласно данным портала, правоцентристская партия "Республиканцы" и ее союзники получат 125 мест в парламенте, Соцпартия займет 34 кресла, левая "Непокорившаяся Франция Жан-Люка Меланшона — 19 мест, а "Национальный фронт" Марин Ле Пен получит 8 мест.

Второй тур голосования на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) страны завершился в воскресенье во французской метрополии и некоторых заморских территориях и департаментах.