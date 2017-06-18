Опрос: партия Макрона получит 395-425 мест в парламенте Франции

ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Движение президента Франции "Вперед, республика" и его союзники-центристы из партии MoDem получит от 395 до 425 мест в парламенте страны, прогнозирует институт опроса общественного мнения Elabe.

По данным Elabe, партия "Республиканцы" и ее союзники получат от 97 до 117 мест, социалисты - от 29 до 24 мест. Согласно этому прогнозу, левому движению "Непокорившаяся Франция" доставнется от 12 до 17 мест в парламенте, а "Национальному фронту" под руководством Марин Ле Пен - от 4 до 6 мест.

Второй тур голосования на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) страны завершился в воскресенье во французской метрополии и некоторых заморских территориях и департаментах.