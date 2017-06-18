Украинские СМИ рассказали, кто въехал в толпу людей во Львове

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Бывший сотрудник госавтоинспекции Украины был за рулем автомобиля, который въехал в толпу во Львове, сообщает сайт телеканала "112 Украина" со ссылкой на полицию.

"В полиции говорят, что за рулем находился бывший сотрудник госавтоинспекции. Из органов внутренних дел он уволился полтора года назад", — говорится в сообщении.

В воскресенье украинские СМИ сообщили, что машина въехала в толпу в украинском Львове, погибла одна женщина и еще одна пострадала. В полиции эту информацию подтвердили.