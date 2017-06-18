МВД обнародовало первые итоги второго тура выборов во Франции

ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. Движение президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" уверенно лидирует во втором туре в Национальное собрание (нижняя палата) Франции, свидетельствуют первые данные МВД страны.

По данным после подсчета 56,76% бюллетеней (11,8 миллиона), в целом по стране за кандидатов от "Вперед, республика" проголосовали 41,25% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" - 22,59%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 9,93%, левоцентристская "Социалистическая партия" - 6,24% и левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 2,89%. Союзники движения Макрона из партии Modem ("Демократическое движение") набирают 5,90% голосов.

Между тем, данные цифры лишь отражают уровень поддержки избирателей: парламентские выборы во Франции проходят по мажоритарной системе: депутаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре кандидатам нужно было получить более 50% голосов, однако таких оказалось лишь четыре. Во втором туре для достижения успеха достаточно относительного большинства.