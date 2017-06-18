Член ЦИК РФ отметил общеевропейскую тенденцию к снижению явки на выборах

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. По итогам парламентских выборов во Франции можно говорить о некой общеевропейской "болезни" под названием "низкая явка", не столь высока в сравнении с прошлогодним референдумом по Brexit оказалась активность избирателей и на недавних британских выборах, причем этот тренд характерен и для других стран, например входящих в СНГ, заявил член ЦИК России Василий Лихачев.

Второй тур голосования на выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) проходит в воскресенье во французской метрополии и некоторых заморских территориях и департаментах. Явка избирателей во втором туре выборов, по данным на 17.00 (18.00 мск), составила только 35,33%.

Член российского Центризбиркома отметил, что в воскресенье успел обменяться мнениями о ходе этих выборов с коллегами из российского посольства во Франции и некоторыми европейскими экспертами. "Приходим к выводу, что по итогам этой электоральной кампании в Национальное собрание Франции можно говорить о какой-то европейской болезни под названием "низкая явка". Это идет в противоречии с динамизмом демократических процессов, вступает в противоречие с настроением и характером гражданского общества Французской Республики", — сказал Лихачев РИА Новости.

Член ЦИК обратил внимание на серьезный кризис политической системы Франции, который обнаруживался и во время первого тура парламентских выборов, когда он наблюдал за ходом голосования непосредственно во Франции. По его оценке, этот негативный тренд по итогам второго тура подтверждается в полной мере — даже сильнее, чем ожидали многие эксперты.

Низкая активность избирателей на этих выборах отчасти объясняется возникшей в обществе огромной инерционной силой, связанной с тем, что французы почувствовали "тренд лидера" и последовали этому тренду, считает Лихачев. "В данном случае деятельность (президента) Эммануэля Макрона, его партии и тех политических сил, которые присоединились к этому макроновскому фронту, огромную силу инерции вызвала. С другой стороны, мне кажется, что в гражданском обществе во Франции понижено чувство ответственности", — полагает собеседник агентства.

Говоря о недавних выборах в других европейских странах, Лихачев отметил не слишком высокую активность избирателей и на выборах в британский парламент. "Я не могу сказать, что очень высокая была явка во время недавних парламентских выборов в Великобритании. Другое дело, как они голосовали в прошлом году, когда был референдум по Brexit – там действительно была активность заметная, очень глубокая", — добавил он.

Тенденцию снижения явки, по его словам, отражает электоральная практика и в других странах. "Показывает практика по многим другим, не только европейским странам, но и на пространствах СНГ – явка действительно имеет тенденцию к понижению. То ли сказывается какая-то общеполитическая усталость людей от кампании. Французы, например, однозначно устали", — считает Лихачев.

Причем "если французу плохо, он ищет отдушину в чем-то другом – поедет на море, в горы, пойдет на футбол", но не придет на избирательный участок, отметил он. Тем более неучастие в выборах во Франции не влечет какой-либо ответственности, как, например, в Бельгии, напомнил член ЦИК РФ.

"Я думаю, что в этой ситуации — коль скоро мы говорим об общеевропейском явлении — нам надо очень внимательно думать самим о явке не ради явки на будущих президентских выборах… Эти выборы в Национальное собрание Франции — предмет анализа социологов, политологов, юристов. Я бы даже сказал, психологи должны уже подключаться с тем, чтобы наработать рекомендации на предмет того, как сделать голосование на президентских выборах эффективным с точки зрения реализации активного и пассивного избирательного права", — сказал Лихачев.