Конгрессмен призвал Вашингтон прекратить охоту за "российскими призраками"

Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное Фото.

Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное Фото.

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. "Сговора" Трампа с Россией, расследованием которого занимаются в Вашингтоне, не существовало, заявил глава комитета палаты представителей по разведке Девин Нуньес, выступая перед сторонниками республиканской партии в Калифорнии.

"Никакого сговора между Дональдом Трампом и русскими никогда не было", — цитирует конгрессмена газета Politico. Нуньес призвал Вашингтон прекратить охоту за "российскими призраками" и сосредоточиться на решении более важных внутренних проблем страны. Собравшиеся на мероприятии сторонники республиканцев приветствовали эти слова аплодисментами, отмечает автор статьи.

По словам Нуньеса, он стал жертвой предвзятости со стороны крупнейших американских СМИ после того, как высказал мнение, что "сговора" Трампа с Россией не было.

В апреле Нуньес, стоявший во главе расследования о "российском вмешательстве" в выборы президента США, взял самоотвод, так как комитет палаты представителей по этике заподозрил его в выдаче секретной информации, напоминает Politico.

В конгрессе США расследуют "вмешательство России" в выборы президента в ноябре 2016 года. Российская сторона неоднократно отвергала эти обвинения, указывая на их необоснованность и бездоказательность.