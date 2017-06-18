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В мире

В Португалии из-за лесных пожаров эвакуировали три поселка

20:0118.06.2017
(обновлено: 20:02 18.06.2017)
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© REUTERS / Rafael MarchanteЛесной пожар в ПортугалииЛесной пожар в Португалии
© REUTERS / Rafael Marchante

МАДРИД, 18 июн – РИА Новости. Три поселка были эвакуированы в Португалии из-за мощнейшего лесного пожара, который, по последним официальным данным, унес жизни 61 человека в округе Лейрия (историческая область Эштремадура), сообщает издание Publico.

Пожарный расчет во время пожара в Пенеле, Коимбра, в центре Португалии. 18 июня 2017
© AFP 2017 / Patricia De Melo Moreira
Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло до 62

Как заявила министр внутренних дел Португалии Конштанса Урбана ди Соуза, "остаются активными четыре очага пожара", причем два из них в какой-то момент удалось погасить, однако огонь из-за сложных погодных условий вспыхнул вновь. Она добавила, что на настоящий момент эвакуированы два поселка в муниципалитете Педроган-Гранди и один в муниципалитете Фигейро-душ-Виньюш. Точное число эвакуированных неизвестно – речь может идти о 150-200 местных жителях.

В Педроган-Гранди сгорело или продолжает гореть 95% леса, сообщил мэр Валдемар Антуниш.

Пожар, который до сих пор не удается взять под контроль, бушует в муниципалитетах Педроган-Гранди, Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера (округ Лейрия, историческая область Эштремадура) в 200 километрах от Лиссабона. Причиной пожара стала ударившая в дерево молния. Из-за жары и сухой бури огонь быстро распространился по лесному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой гористой местности. Десятки человек оказались заблокированы огнем на трассе между Фигейро-душ-Виньюш и Каштаньейра-ди-Пера. По предварительным данным, 30 из них погибли.

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© Ruptly
Пожарные пытаются остановить распространение огня в лесах Португалии

В тушении пожара в этом районе участвуют более 760 человек – подключены военные, около 240 транспортных средств и шесть самолетов. Еще четыре самолета-амфибии направила Испания. Кроме того, в Португалию из Франции готовы вылететь самолеты, предназначенные для тушения пожаров.

По словам премьера страны Антониу Кошты, первоочередная задача — справиться с огнем, идентифицировать погибших и оказать помощь пострадавшим. Он не исключил, что число жертв может возрасти.

Человек на обочине дороги наблюдает за пожаром в Ансьяо, Лейрия, в Португалии. 18 июня 2017
© AFP 2017 / Patricia De Melo Moreira
Посольство России в Португалии призвало избегать мест, где бушуют пожары
Всего на территории Португалии, где уже несколько дней стоит жара, бушуют десять крупных пожаров, в тушении которых принимают участие 1600 человек. В трех муниципалитетах округа Лейрия отменены экзамены в учебных заведениях на неопределенный срок. В стране объявлен трехдневный траур.

Лесные пожары регулярно бушуют в Португалии летом, однако такого количества жертв, как в округе Лейрия, не было. Сообщается, что ранены 54 человека, среди них есть пожарные. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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