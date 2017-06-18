Украинские силовики свыше 50 раз обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК 18 июн — РИА Новости. Украинские силовики произвели более 50 выстрелов из танков и БМП по населенному пункту на севере Донецка, сообщил журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР.

"В 18.00 (мск) украинская сторона, в нарушение минских соглашений, начала обстрел н.п. Спартак из танков — более 20 выстрелов и БМП-1, более 35 выстрелов. Данный обстрел населенных пунктов республики расцениваем как провокационный, имеющий цель дестабилизировать обстановку. Наши подразделения на провокацию не отвечают", — сказал представитель ведомства.

Также в министерстве обороны ДНР добавили, что не исключают обстрелов со стороны украинских силовиков по всей территории республики.

"Мы не исключаем, что подобный обстрел украинскими силовиками может вестись и по своей территории", — сказал представитель оборонного ведомства.