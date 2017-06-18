В Юрмале на свалке начался крупный пожар

РИГА, 18 июня — РИА Новости. Пожар повышенной опасности возник в воскресенье днем на станции перегрузки и сортировки отходов в латвийском городе-курорте Юрмала, сообщили РИА Новости в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии.

Вызов ГПСС получила в 15.50. Очевидцы сообщали, что на Вентспилсском шоссе видны огромные клубы черного дыма. Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что горят отходы.

На данный момент пожар еще не потушен. На месте работают 50 пожарных.

Как передает корреспондент РИА Новости, столб черного дыма виден за многие километры. Вблизи места происшествия скапливается большое число зевак, хотя ГПСС советует находиться на безопасном расстоянии от места возгорания, поскольку дым от пожара может быть вреден для здоровья.