В США заявили о начале расследования дела о "вмешательстве России" в выборы

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Расследование по так называемому "российскому делу" в конгрессе США находится в самом начале, заявил в воскресенье старший демократ в комитете по разведке палаты представителей Адам Шифф.

"Мы гораздо ближе к началу расследования, чем к его окончанию", — сказал он в эфире телеканала АВС.

Касаясь ситуации с увольнением с поста директора ФБР Джеймса Коми, Шифф напомнил о том, что генеральный прокурор США Джефф Сешнс рассказал, как во время одного из разговоров президент США Дональд Трамп попросил его удалиться из комнаты, чтобы пообщаться с Коми с глазу на глаз. Законодатель, известный своей критикой в адрес главы государства, выразил уверенность в том, что Трамп сделал это, поскольку "прекрасно знал о неправомерности" своих намерений в отношении экс-главы ФБР.

Шифф также отметил, что "тот факт, что президент может кого-то уволить по причине или без нее, не означает, что он имеет право кого-то увольнять злонамеренно".

Трамп уволил Коми с поста директора ФБР 9 мая.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.