Катар не перекроет газопровод в ОАЭ, несмотря на разрыв отношений

Предупреждение на закрытой границе между Катаром и Саудовской Аравией

Предупреждение на закрытой границе между Катаром и Саудовской Аравией

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Катар продолжит подачу газа в ОАЭ, несмотря на разрыв отношений и созданную в отношении Дохи блокаду, заявил исполнительный директор государственной нефтегазовой компании Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром и прекратили с ним всякое сообщение, обвинив в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела. Саудовская Аравия и ОАЭ прекратили поставку в Катар продовольственных товаров.

"Во всех наших контрактах присутствует положение о так называемом форс-мажоре… Блокада, в которой мы (находимся — ред.) сейчас, считается форс-мажором, и мы можем перекрыть газопровод в ОАЭ, однако Катар имеет дело не с контрактами, а с этикой", — сообщил аль-Кааби в интервью "Аль-Джазире".

По его словам, перекрытие газопровода нанесло бы большой ущерб народу ОАЭ, который Катар считает братским.

"Для Катара это выходит за рамки контракта, и мы решили, что газ сейчас не будет перекрываться", — отметил он.