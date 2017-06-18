Армия Ирака вступила на территорию Старого города в Мосуле

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Иракские военные вступили на территорию Старого города в Мосуле, заявил представитель президента США в коалиции против группировки "Исламское государство"* Бретт Макгерк.
"Иракские силы сегодня рано утром вступили на территорию Старого города в Мосуле, последний район города, удерживаемый ИГ*", — написал Макгерк на своей официальной странице в микроблоге Twitter.
Ранее от боевиков был освобожден первый квартал Старого города. Штурм районов, которые пока находятся под контролем ИГ*, иракская армия начала в пятницу.
Операция по освобождению Мосула продолжается с октября прошлого года. За это время город покинули свыше 862 тысяч жителей.
* Террористическая организация, запрещенная в России