Явка на выборах во Франции к 18.00 мск составила 35,33%

ПАРИЖ, 18 июн - РИА Новости. Явка избирателей во втором туре выборов депутатов Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции по данным МВД на 17.00 (18.00 мск) составила только 35,33%.

Большинство избирательных участков закроются через час, в крупных городах голосование продлится до 20.00. Первые результаты огласят после закрытия всех участков.

В первом туре, который состоялся неделей ранее, к 17.00 явка составляла 40,75%, а в целом она оказалась рекордно низкой - на участки пришли меньше половины избирателей - 48,71%.

В 2012 году во втором туре выборов депутатов Нацсобрания к тому же часу проголосовали 46,42% избирателей, в 2007 году - 49,58%, в 2002 - 46,83%.

Парламентские выборы во Франции проходят по мажоритарной системе: депутаты избираются в 577 одномандатных округах. Для победы в первом туре кандидатам нужно было получить более 50% голосов. Таких оказалось лишь четверо - в остальных округах победителей определит второй тур, где достаточно набрать простое большинство голосов.

Во втором туре участвуют 454 кандидата от движения президента Эмманюэля Макрона "Вперед, республика" плюс еще 62 представителя союзной центристской партии "Демократическое движение" (MoDem), 264 кандидата от правоцентристской партии "Республиканцы", 120 - от "Национального фронта" Марин Ле Пен, 67 - от левой "Непокорившейся Франции" Жан-Люка Меланшона, 65 - от Соцпартии, а также три десятка представителей миноритарных партий и движений или беспартийных.

Согласно прогнозам социологов, "Вперед, республика" может завоевать до 80% мест в Национальном собрании, получив самое широкое президентское большинство в истории Пятой республики (с 1958 года).