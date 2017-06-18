Стоун заявил, что Путину нет равных по опыту среди мировых лидеров

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Режиссер Оливер Стоун, автор документального фильма "Интервью с Путиным", рассказал "Российской газете", что, по его мнению, Путин превосходит всех мировых лидеров по опыту.

Стоун подчеркнул, что российский президент на протяжении многих лет работает по 12 часов в день. Режиссер также рассказал, что во время съемок, которые длились в общей сложности порядка 20 часов в период с 2015 по 2017 годы, Путин всегда отвечал на вопросы сам, ни с кем не консультируясь.

Кроме того, режиссер выразил восхищение дисциплиной Путина. "У него невероятная дисциплина и контроль над своим телом. Я даже никогда не видел, чтобы он пил воду, хотя мы иногда разговаривали по несколько часов", — сказал Стоун. Режиссер отметил, что российский президент очень четко выражает свои мысли и не теряет время зря.

Четырехсерийный документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным" был показан 12-15 июня на телеканале Showtime. Первый канал приобрел у компании Showtime права на показ этого фильма, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.