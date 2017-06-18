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Советник Трампа заявил, что президент США не находится под следствием

18:1118.06.2017
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© AFP 2017 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп не находится под следствием за воспрепятствование правосудию, заявил в воскресенье в серии телевизионных интервью один из юридических советников главы государства, главный юрисконсульт Американского центра за закон и правосудие Джей Секьюлоу.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Адвокат: показания Коми подтвердили, что Трамп не был под следствием

"Я могу сказать однозначно — президент не находится и никогда не находился под расследованием за препятствование правосудию", — сказал Секьюлоу телеканалу NBC.

По его словам, Трамп "не боится расследования, и никакого расследования нет".

Вопрос возник в связи с появлением ранее на этой неделе сообщения Трампа в Twitter, где он сообщил, что находится "под расследованием за увольнение бывшего директора ФБР, со стороны человека, который рекомендовал (Трампу) этого директора уволить".

Секьюлоу в интервью телекомпании CNN объяснил, что данное сообщение Трампа в Twitter было ответом на публикацию в газете Washington Post, которая ранее на этой неделе сообщила со ссылкой на источники, что спецпрокурор Роберт Мюллер, назначенный министерством юстиции США спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ", ведет расследование против Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию.

Юрист отметил, что материал газеты "был основан на данных пяти неназваных источников". По его словам, "у этой информации нет подтверждения".

Экс-директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенатском комитете по разведке. 8 июня 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Адвокат: Коми признал, что был одним из источников утечек информации в СМИ

Секьюлоу также отметил, что СМИ "каждый день распространяют липовые новости". Поэтому, по его словам, президент активно пользуется социальными сетями для того, чтобы напрямую говорить с народом.

Телеведущий несколько раз возвращался к вопросу о расследовании и отметил, что "никто не сделал для популяризации материала в Washington Post больше, чем сам Трамп". Всякий раз он получал ответ о том, что в отношении президента не ведется никакого расследования.

В свою очередь, председатель ведущего расследование по так называемому "вмешательству РФ" в выборы в США комитета по разведке палаты представителей конгресса Девин Нунес заявил, что никаких взаимодействий между Трампом и представителями России не было. Как сообщила в воскресенье газета Politico, накануне Нунес выступил в штате Калифорния.

"Я объявил о том, что не думаю, что в данном случае было какое-то взаимодействие. И что произошло? Все ведущие газеты страны начали злобную клевету в отношении меня. Почему? Потому что я сказал правду, о том, что между Дональдом Трампом и русскими никогда не было взаимодействий", — отметил законодатель.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
CNN: команду адвокатов Трампа пополнил юрист, ранее защищавший Маккейна

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.

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