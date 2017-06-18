Советник Трампа считает, что в отношении Коми нужно провести расследование

ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. В отношении бывшего директора ФБР Джеймса Коми должно быть проведено расследование в связи с утечкой секретной информации, заявил в воскресенье один из юридических советников президента США Дональда Трампа Джей Секьюлоу.

"У нас есть бывший директор ФБР, который создал утечку информации, полученной им в разговоре с президентом США. Сразу после этого разговора он сел в принадлежащий правительству США автомобиль, взял принадлежащий правительству компьютер и написал текст, который передал своему другу, чтобы тот отдал его в СМИ. Это должно быть расследовано", — сказал в интервью телекомпании CNN Секьюлоу, являющийся главным юрисконсультом Американского центра за закон и правосудие.

Секьюлоу также отметил, что сам Трамп "не находится под расследованием". Он напомнил, что об этом говорил в том числе и бывший директор ФБР.

Трамп уволил Коми с поста директора ФБР 9 мая. В начале июня Коми рассказал, что после одной из встреч с президентом он написал записку о содержании их разговора и передал своему другу, чтобы тот переправил документ в СМИ.