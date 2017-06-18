СМИ: в Гренландии после наводнения пропали без вести четыре человека

СТОКГОЛЬМ, 18 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Не меньше четырех человек пропали без вести после землетрясения и цунами, произошедшего на западном побережье Гренландии в субботу вечером, сообщается на сайте Радио Гренландии KNR.

"Как минимум четыре человека считаются пропавшими без вести после произошедшего ночью наводнения", — информирует KNR.

Данных о погибших в полиции по-прежнему нет. "Я не могу подтвердить, что найдены погибшие", — сказал один из руководителей полиции Гренландии Бъерн Тегнер Баи, слова которого цитируются на сайте KNR. По его словам, серьезно пострадали два человека, у семерых – легкие травмы.

Землетрясение магнитудой в 4,0 произошло в 30 км к северу от поселка Нуугаатсиак, из-за цунами особенно сильно пострадали 11 домов в этом населенном пункте, а также районы в Иллорсуит и Уумманнак. Уумманнак расположен почти посередине западного побережья Гренландии, в 600 км от полярного круга.

Больше всего пострадал поселок Нуугаатсиак, где проживает 101 человек, местные власти эвакуировали оттуда 78 жителей. Полиция просит население поселка или их родственников откликнуться и сообщить о местонахождении других прописанных на острове, чтобы исключить их как уехавших в отпуск за границу или в командировки.