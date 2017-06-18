Пхеньян обвинил сотрудников спецслужб США в краже диппочты

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пхеньян обвинил американские спецслужбы и правоохранительные органы в краже дипломатической корреспонденции у делегации КНДР, вылетавшей на родину из Нью-Йорка, передает в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Шестнадцатого июня в Нью-Йорке произошел инцидент, в ходе которого у нашей делегации, возвращавшейся со встречи стран-членов конвенции о правах инвалидов, из-за провокационных, незаконных и враждебных действий США в аэропорту имени Джона Кеннеди была украдена дипломатическая почта", — приводит агентство заявление представителя МИД Северной Кореи.

Согласно заявлению, к дипломатам в аэропорту подошли около 20 американских полицейских и сотрудников служб безопасности. Северокорейцы отказались отдать им корреспонденцию, но ее забрали силой.

Ведомство назвало случившееся "нарушением суверенитета и злонамеренной провокацией", решительно осудив подобные действия.