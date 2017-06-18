У берегов Испании за последние дни спасли более 450 мигрантов

МАДРИД, 18 июн – РИА Новости. Служба спасения на море Испании за последние несколько дней обнаружила в общей сложности более 450 мигрантов, которые пытались добраться до берега.

С четверга были найдены 17 лодок, в которых находились 453 мигранта, которые направлялись от африканских берегов на Пиренейский полуостров, сообщает Служба спасения на море Испании. Большинство лодок были найдены в Гибралтарском проливе и в море Альборан (самое западное море в составе Средиземного).

Кроме того, в 70 морских милях от города Картахена (автономное сообщество Мурсия) была обнаружена маленькая деревянная лодка, в которой находились пять погибших мигрантов. Состояние тел говорит о том, что они умерли несколько дней назад.

С начала нынешнего года по Средиземному морю в Европу прибыли более 77 тысяч мигрантов и беженцев, согласно данным Международной организации по миграции. 1828 человек при попытке пересечь Средиземное море погибли.