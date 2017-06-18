Греция заблокировала заявление ЕС по нарушениям прав человека в Китае

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Греция на прошлой неделе в Совете по правам человека ООН заблокировала принятие заявления ЕС, в котором Брюссель критиковал Китай за случаи нарушения прав человека, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники.

Как заявил неназванный представитель МИД Греции, Афины заблокировали заявление, назвав его "неконструктивной критикой Китая". Согласно позиции Греции, ЕС мог бы провести с КНР дискуссии по этому вопросу за пределами ООН. Источник агентства в ЕС подтвердил действия Афин.

Как сообщили агентству европейские дипломаты, ранее Венгрия препятствовала принятию заявлений ЕС, критикующих Пекин из-за вопросов соблюдения прав человека. Впервые, по данным агентства, принятие заявление Брюсселя, для выпуска которого необходимо согласие всех 28 стран-членов блока, было заблокировано на уровне Совета по правам человека ООН.

Ранее сообщалось, что китайская компания COSCO (China Ocean Shipping Company), ведущий мировой оператор контейнерных морских перевозок, вложила миллиарды долларов в Грецию, в частности, взяла в концессию на 35 лет часть портовых мощностей Пирея.