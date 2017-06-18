Вице-спикер Рады поблагодарила полицию за работу на "марше равенства"

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко и посол Британии на Украине Джудит Гоф поблагодарили правоохранителей за обеспечение правопорядка и безопасности во время "марша равенства" в Киеве.

"Марш равенства" прошел в воскресенье в Киеве. По данным полиции, в нем приняли участие около 2,5 тысячи человек. Участников шествия, согласованного с киевскими властями, сопровождали несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии, окружив колонну со всех сторон, а также несколько автомобилей "скорой помощи". Ранее сайт телеканала "112 Украина" сообщил о стычках между полицией и радикалами, которые выступают против проведения марша.

"Марш равенства прошел без особых провокаций и приключений. Хотя несколько полицейских пострадали от действий радикальных молодых людей. Киев и Украина сдали экзамен на преданность фундаментальным европейским ценностям — право быть свободным, равным, быть собой. Это хорошо. Спасибо, при случае, нашей полиции, молодцы", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

В то же время, посол Британии приняла участие в "марше равенства" в Киеве и поблагодарила полицию за обеспечение безопасности участников марша. "Замечательная праздничная атмосфера на Киевпрайд2017. Спасибо правоохранителям и представителям власти за создание безопасных условий", — написала посол в своем микроблоге в Twitter, также Гоф прикрепила фотографию с марша.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 полицейских и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.