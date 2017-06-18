Испания, Франция и Германия предложили помощь Португалии в тушении пожаров

Пожарный расчет во время пожара в Пенеле, Коимбра, в центре Португалии. 18 июня 2017

Пожарный расчет во время пожара в Пенеле, Коимбра, в центре Португалии. 18 июня 2017

МАДРИД, 18 июн – РИА Новости. Испания, Германия и Франция предложили помощь Португалии в тушении мощнейшего лесного пожара, жертвами которого уже стали, по последним данным, 58 человек.

Пожар, который до сих пор не удается взять под контроль, бушует в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия, историческая область Эштремадура), в 200 километрах от Лиссабона. До сих пор активными остаются четыре очага возгорания. Причиной пожара стала ударившая в дерево молния. Из-за жары и сухой бури огонь быстро распространился по лестному массиву, а также перекинулся на населенные пункты, расположенные в этой гористой местности. На месте работают около тысячи человек, в помощь пожарным власти направили военных. В районе пожара перекрыты шесть автомобильных трасс.

Испания направила в соседнюю страну два самолета-амфибии Canadair, свою помощь также предложила Франция – техника из этой страны должна быть направлена в Португалию в ближайшее время.

Португалия также обратилась с просьбой задействовать механизм гражданской защиты ЕС. Два самолета, предназначенные для тушения лесных пожаров, готовы вылететь в любой момент.

Соболезнования Португалии в связи с трагедией выразили многие политики, в том числе председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Испании Мариано Рахой, король Испании Фелипе VI, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Индии Нарендра Моди и другие. Папа Римский во время воскресной мессы молился о жертвах в Португалии.

Cборная Португалии, принимающая участие в Кубке Конфедераций в России, также выразила соболезнования жертвам мощнейшего лесного пожара, на матч со сборной Мексики она выйдет с черными траурными повязками. Перед матчем будет объявлена минута молчания.

Посольство России в Португалии не располагает данными о погибших или пострадавших гражданах РФ в результате пожара, информация проверяется, российские дипломаты находятся в контакте с португальскими властями, заявила РИА Новости в диппредставительстве.

Число жертв мощнейшего лесного пожара в Португалии, по последним данным, достигло 58 человек, еще 54 пострадали, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Около 30 человек погибли, когда пытались выехать из зоны бедствия на автомобилях. Это самое большое число жертв от лесных пожаров в Португалии за последние десятилетия. Тушению огня препятствует высокая температура, установившаяся в регионе, и сильные порывы ветра. В настоящее время в Португалии бушует в общей сложности десять пожаров, в тушении которых участвуют более полутора тысячи человек.