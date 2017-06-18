Абэ выразил соболезнования Трампу после ЧП с эсминцем Fitzgerald

ТОКИО, 18 июн — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил президенту США Дональду Трампу послание с соболезнованиями в связи с гибелью моряков при столкновении эсминца американских ВМС с филиппинским торговым судном.

"От имени японского правительства и народа Японии я хотел бы выразить соболезнования погибшим и пострадавшим… В это тяжелое время правительство Японии выражает солидарность с США и приложит все усилия по сотрудничеству с целью урегулирования данного инцидента", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте японского премьера.

Абэ также подчеркнул, что "японо-американский альянс является краеугольным камнем безопасности и стабильности в Японии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", и правительство будет "тесно сотрудничать с Трампом для дальнейшего укрепления взаимодействия" стран.

Утром в субботу в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald (длина — 154 метра, водоизмещение — 8,3 тысячи тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина — 222,6 метра, водоизмещение — 29 тысяч тонн) ACX Crystal в 20 километрах от берега. Были обнаружены тела нескольких моряков, их число не уточняется.