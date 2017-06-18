Британцы выступили за референдум по итогам переговоров по Brexit
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Большинство граждан Великобритании выступают за проведение второго референдума по итогам переговоров об условиях выхода страны из ЕС, свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного институтом Survation для издания Mail on Sunday.
В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. В конце марта Британия объявила о запуске процедуры Brexit. Таким образом, Британия должна выйти из ЕС весной 2019 года.
Участникам опроса было предложено ответить на вопрос о том, поддержат ли они проведение референдума после окончания переговоров с целью узнать, примут они или откажутся от этих условий. 53% респондентов заявили, что поддержат проведение подобного референдума, 47% — не поддержат.
При этом 65% считают, что выход из ЕС без взаимно согласованных условий плохо отразится на Великобритании, всего 35% придерживаются обратного мнения.
Опрос проводился с 16 по 17 июня, в нем приняли участие 1005 человек.
Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились 8 июня по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне. Консервативной партии под руководством Мэй по итогам выборов не хватило голосов для формирования правительства большинства.
Постпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу 29 марта передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, содержащее официальное уведомление о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.
Туск в течение 48 часов после получения уведомления выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit, а 31 марта постпреды 27 стран-членов Евросоюза соберутся на встречу в Брюсселе для разработки проекта детального плана предстоящих переговоров.
Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у правительства страны есть план и видение того, что нужно Британии во время Brexit, и призвала граждан сплотиться в этот исторический момент.
В британскую команду переговорщиков об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС войдут 12 членов правительства, возглавит ее лично премьер-министр Тереза Мэй. Вторым в команде будет глава министерства по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис (на фото).
Приоритетным вопросом на переговорах по Brexit, по словам Мэй, станут права европейцев, живущих и работающих в Великобритании, и британцев, живущих и работающих в ЕС.
Британские власти рассчитывают заключить с Евросоюзом "дерзкое и амбициозное" соглашение о свободной торговле, а также надеются на партнерство с ЕС в области борьбы с терроризмом и в сферах науки, образования и технологий.
Мэй пообещала, что после Brexit власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии получат дополнительные полномочия, а их мнение будет учитываться в процессе переговоров с ЕС.
Шотландия и Северная Ирландия на референдуме проголосовали против Brexit, Англия и Уэльс — за. Шотландия уже добивается проведения нового референдума о независимости от Соединенного Королевства.
Главный переговорщик со стороны Евросоюза Мишель Барнье отметил, что начало обратного отсчета до Brexit - "это грустный день для ЕС" и "первый день очень сложного пути".
Несмотря на начало обратного отсчета до момента выхода Великобритании из ЕС, Европарламент оставил за собой возможность аннулирования процесса Brexit в случае, если страна изменит свое решение.
Решение выйти из Евросоюза британцы приняли на референдуме 23 июня 2016 года. За выход из ЕС высказались порядка 52% проголосовавших жителей станы, против — 48%.