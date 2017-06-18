Британцы выступили за референдум по итогам переговоров по Brexit

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Большинство граждан Великобритании выступают за проведение второго референдума по итогам переговоров об условиях выхода страны из ЕС, свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного институтом Survation для издания Mail on Sunday.

В июне 2016 года около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. В конце марта Британия объявила о запуске процедуры Brexit. Таким образом, Британия должна выйти из ЕС весной 2019 года.

Участникам опроса было предложено ответить на вопрос о том, поддержат ли они проведение референдума после окончания переговоров с целью узнать, примут они или откажутся от этих условий. 53% респондентов заявили, что поддержат проведение подобного референдума, 47% — не поддержат.

При этом 65% считают, что выход из ЕС без взаимно согласованных условий плохо отразится на Великобритании, всего 35% придерживаются обратного мнения.

Опрос проводился с 16 по 17 июня, в нем приняли участие 1005 человек.

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились 8 июня по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне. Консервативной партии под руководством Мэй по итогам выборов не хватило голосов для формирования правительства большинства.