Пропавших моряков нашли мертвыми в затопленных отсеках эсминца Fitzgerald

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Жертвами столкновения эсминца ВМС США с торговым судном близ берегов Японии стали семь американских моряков. Их тела обнаружили в затопленных помещениях корабля. Еще три человека, включая капитана, получили ранения.

Эсминец USS Fitzgerald в ночь на 16 июня столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal, шедшим под филиппинским флагом, в Тихом океане, в 56 морских милях к юго-западу от японского города Йокосука.

Контейнеровоз, который шел из порта Нагоя в Токио с более чем тысячей контейнеров на борту, по водоизмещению превосходит эсминец более чем в три раза (29 тысяч против 8,3 тысячи тонн), а в длину — почти в полтора раза (222,6 против 154 метра). В результате американский корабль получил пробоины по правому борту как выше, так и ниже ватерлинии. На кадрах, снятых японским телеканалом NHK видна большая вмятина на борту эсминца.

Позже стало известно, что повреждены машинное отделение, каюты экипажа и радиорубка. Эти помещения оказались подтоплены, в них невозможно было зайти. Аварийные бригады сразу начали откачивать воду.

Navy stops search for 7 missing sailors after bodies found The commander of the U.S. Navy's 7th Fleet says that se… https://t.co/yZTJSfGZ2p — Griffin Andrea (@GriffinAndreatd) 18 июня 2017 г.

​При этом эсминец оставался на плаву, хотя его двигатели не могли работать на полную мощность. Со скоростью три узла он направился на военно-морскую базу США в Йокосуке.

Что касается контейнеровоза, то никто из 20 членов его экипажа не пострадал. Судно прибыло в Токийский залив позже в субботу.

Раненые и погибшие

По данным ВМС США, столкновение произошло примерно в 2.30 по местному времени, японская береговая охрана говорит, что это случилось в 1.30.

Как заявил командующий Седьмым флотом США вице-адмирал Джозеф Окоин, в момент происшествия большая часть экипажа спала. По его словам, корабль мог даже затонуть, но благодаря отчаянным усилиям команды его удалось спасти.

Во время столкновения пострадали капитан Брайс Бенсон, который получил травму головы, и еще два моряка — у них порезы и ссадины. Их эвакуировали с корабля и доставили в госпиталь ВМС США в Йокосуке. Как сообщали медики, капитан находится в стабильном состоянии.

Местонахождение еще семи человек оставалось неизвестным. ВМС США обратились за помощью к береговой охране Японии. В спасательной операции участвовали несколько японских кораблей, эсминец USS Dewey и самолеты американских ВМС.

Позже командующий Седьмым флотом сообщил, что водолазы обнаружили их тела в затопленных отсеках корабля.

Тела моряков перевезут в военно-морской госпитель в Йокосуке, где установят личности. Затем об этом известят семьи погибших, а по завершении всех процедур назовут имена.

"Это был трудный день. Я склоняюсь перед храбростью и упорством команды", — заявил вице-адмирал Окоин, слова которого приводит The Guardian.

Президент США Дональд Трамп также отреагировал на случившееся в своем Twitter. "Наши мысли и молитвы с моряками USS Fitzgerald и их семьями. Благодарность нашим японским союзникам за помощь", — написал он.

Thoughts and prayers with the sailors of USS Fitzgerald and their families. Thank you to our Japanese allies for their assistance. https://t.co/d1l5ctjNyB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 июня 2017 г.

​При этом пользователи соцсетей раскритиковали Трампа за то, что тот слишком долго медлил с сообщением.

Предстоит долгий ремонт

Эсминец USS Fitzgerald своим ходом дошел до базы в Йокосуке с креном в пять градусов. При заходе в порт его сопровождали два американских патрульных катера.

"Корабль был сильно поврежден, были сильно повреждены три помещения: машинное отделение и два помещения — на 116 членов экипажа, а также каюта шкипера", — сказал Окоин, уточняя детали происшествия.

По его словам, ремонт эсминца займет несколько месяцев.

"Надеюсь, меньше года. Вы увидите USS Fitzgerald", — цитирует командующего агентство Рейтер.

Профессиональная небрежность?

Что именно стало причиной столкновения, пока не известно. Американские военные обещают ответить на этот вопрос после расследования. Японские власти также изучают произошедшее. Как сообщают японские СМИ, речь идет о "профессиональной небрежности", однако неясно, применимо ли это к обоим судам или же только к одному. Однако, как утверждает телеканал NHK, ACX Crystal совершил резкий поворот незадолго до столкновения.

Японская судоходная компания, компания, зафрахтовавшая контейнеровоз, заявила о готовности полностью сотрудничать в расследовании инцидента.