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В мире

Пропавших моряков нашли мертвыми в затопленных отсеках эсминца Fitzgerald

14:3918.06.2017
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Жертвами столкновения эсминца ВМС США с торговым судном близ берегов Японии стали семь американских моряков. Их тела обнаружили в затопленных помещениях корабля. Еще три человека, включая капитана, получили ранения.

Эсминец ВМС США Фицжеральд. Архивное фото
© Flickr / Crouchy69
Число пострадавших на американском эсминце в Японии выросло до трех человек
Эсминец USS Fitzgerald в ночь на 16 июня столкнулся с контейнеровозом ACX Crystal, шедшим под филиппинским флагом, в Тихом океане, в 56 морских милях к юго-западу от японского города Йокосука.

Контейнеровоз, который шел из порта Нагоя в Токио с более чем тысячей контейнеров на борту, по водоизмещению превосходит эсминец более чем в три раза (29 тысяч против 8,3 тысячи тонн), а в длину — почти в полтора раза (222,6 против 154 метра). В результате американский корабль получил пробоины по правому борту как выше, так и ниже ватерлинии. На кадрах, снятых японским телеканалом NHK видна большая вмятина на борту эсминца.

Позже стало известно, что повреждены машинное отделение, каюты экипажа и радиорубка. Эти помещения оказались подтоплены, в них невозможно было зайти. Аварийные бригады сразу начали откачивать воду. 

​При этом эсминец оставался на плаву, хотя его двигатели не могли работать на полную мощность. Со скоростью три узла он направился на военно-морскую базу США в Йокосуке. 

Что касается контейнеровоза, то никто из 20 членов его экипажа не пострадал. Судно прибыло в Токийский залив позже в субботу.

Раненые и погибшие

По данным ВМС США, столкновение произошло примерно в 2.30 по местному времени, японская береговая охрана говорит, что это случилось в 1.30. 

Море. Архивное фото
© Fotolia / hanohiki
Случаи столкновения судов в мире в 2016-2017 годах
Как заявил командующий Седьмым флотом США вице-адмирал Джозеф Окоин, в момент происшествия большая часть экипажа спала. По его словам, корабль мог даже затонуть, но благодаря отчаянным усилиям команды его удалось спасти.

Во время столкновения пострадали капитан Брайс Бенсон, который получил травму головы, и еще два моряка — у них порезы и ссадины. Их эвакуировали с корабля и доставили в госпиталь ВМС США в Йокосуке. Как сообщали медики, капитан находится в стабильном состоянии.

Местонахождение еще семи человек оставалось неизвестным. ВМС США обратились за помощью к береговой охране Японии. В спасательной операции участвовали несколько японских кораблей, эсминец USS Dewey и самолеты американских ВМС.

Позже командующий Седьмым флотом сообщил, что водолазы обнаружили их тела в затопленных отсеках корабля.

Тела моряков перевезут в военно-морской госпитель в Йокосуке, где установят личности. Затем об этом известят семьи погибших, а по завершении всех процедур назовут имена.

"Это был трудный день. Я склоняюсь перед храбростью и упорством команды", — заявил вице-адмирал Окоин, слова которого приводит The Guardian.

Президент США Дональд Трамп также отреагировал на случившееся в своем Twitter. "Наши мысли и молитвы с моряками USS Fitzgerald и их семьями. Благодарность нашим японским союзникам за помощь", — написал он.

​При этом пользователи соцсетей раскритиковали Трампа за то, что тот слишком долго медлил с сообщением.

Предстоит долгий ремонт

Эсминец USS Fitzgerald своим ходом дошел до базы в Йокосуке с креном в пять градусов. При заходе в порт его сопровождали два американских патрульных катера.

"Корабль был сильно поврежден, были сильно повреждены три помещения: машинное отделение и два помещения — на 116 членов экипажа, а также каюта шкипера", — сказал Окоин, уточняя детали происшествия.

По его словам, ремонт эсминца займет несколько месяцев.

"Надеюсь, меньше года. Вы увидите USS Fitzgerald", — цитирует командующего агентство Рейтер.

Профессиональная небрежность?

Что именно стало причиной столкновения, пока не известно. Американские военные обещают ответить на этот вопрос после расследования. Японские власти также изучают произошедшее. Как сообщают японские СМИ, речь идет о "профессиональной небрежности", однако неясно, применимо ли это к обоим судам или же только к одному. Однако, как утверждает телеканал NHK, ACX Crystal совершил резкий поворот незадолго до столкновения.

Японская судоходная компания, компания, зафрахтовавшая контейнеровоз, заявила о готовности полностью сотрудничать в расследовании инцидента.

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