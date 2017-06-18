Одной из жертв теракта в Колумбии стала француженка, подтвердили в Париже

Взрыв в торговом центре Centro Andino в Боготе. 18.06.2017

Взрыв в торговом центре Centro Andino в Боготе. 18.06.2017

ПАРИЖ, 18 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Французское внешнеполитическое ведомство подтвердило, что одной из жертв взрыва в торговом центре столицы Колумбии Боготы стала гражданка Франции, говорится в коммюнике МИД.

"Франция самым жестким образом осуждает теракт, который произошел 17 июня в торговом центре Andino в Боготе и стоил жизни одной из наших сограждан", — отмечается в документе.

Французские дипломаты приносят "глубочайшие соболезнования семье погибшей" и говорят о том, что семье будет оказана вся необходимая помощь.

"Франция стоит рядом с Колумбией в этот болезненный момент", — написано в заявлении.

По последним данным, при взрыве в центре Andino погибли три женщины, в том числе 23-летняя волонтер из Франции. Еще девять человек пострадали в результате атаки. Мэр Боготы квалифицировал произошедшее как теракт, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.