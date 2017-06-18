Одной из жертв теракта в Колумбии стала француженка, подтвердили в Париже

ПАРИЖ, 18 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Французское внешнеполитическое ведомство подтвердило, что одной из жертв взрыва в торговом центре столицы Колумбии Боготы стала гражданка Франции, говорится в коммюнике МИД.
Французские дипломаты приносят "глубочайшие соболезнования семье погибшей" и говорят о том, что семье будет оказана вся необходимая помощь.
"Франция стоит рядом с Колумбией в этот болезненный момент", — написано в заявлении.
По последним данным, при взрыве в центре Andino погибли три женщины, в том числе 23-летняя волонтер из Франции. Еще девять человек пострадали в результате атаки. Мэр Боготы квалифицировал произошедшее как теракт, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.