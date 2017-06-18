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В мире

Нетаньяху призвал мир осудить убийство пограничницы в Иерусалиме

14:1618.06.2017
(обновлено: 14:17 18.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фотоПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мировое сообщество осудить убийство пограничницы в Иерусалиме и добиться от палестинских властей прекращения выплат семьям террористов.

Сотрудники полиции Израиля. Архивное фото
© AFP 2017 / Thomas Coex
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Трое палестинцев, вооруженных ножами и пистолетом-пулеметом, атаковали в пятницу израильских силовиков у стен Старого города и смертельно ранили 23-летнюю девушку прежде, чем их ликвидировали ответным огнем.

"Я призываю страны мира осудить как само убийство, так и тех, кто его восхваляет, потребовать от Палестинской администрации немедленного прекращения выплат семьям террористов — практики, которая только поощряет террор", — сказал Нетаньяху на воскресном заседании правительства.

По израильским оценкам, палестинские власти ежегодно тратят около 300 миллионов долларов, 6-7% своего бюджета, на выплаты семьям соотечественников, которые были убиты, ранены или арестованы за нападения на граждан еврейского государства.

Военнослужащий армии Израиля. Архивное фото
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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Нетаньяху раскритиковал палестинскую реакцию на последнюю атаку и выразил уверенность, что семьи убитых боевиков теперь тоже будут получать финансовую компенсацию.

"Вместо того чтобы осудить атаку, движение ФАТХ, возглавляемое Абу Мазеном (псевдоним главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса), выпустило заявление, в котором осуждает бойцов пограничной полиции, ликвидировавших террористов, и прославляет убийц как героев", — утверждает Нетаньяху.

"Конечно, Палестинская администрация отказывается осуждать убийство, и она же теперь будет платить финансовую компенсацию семьям убийц", — сказал он.

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