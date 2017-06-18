Иракский Курдистан разочарован непродуктивным партнерством с Багдадом

КАИР, 18 июн — РИА Новости. Иракский Курдистан в последние годы недоволен непродуктивностью партнерства с властями в Багдаде, что побудило его к решению отделиться, заявил РИА Новости глава МИД автономного региона Фалах Мустафа.

Курдистан получил автономию в составе Ирака после свержения Саддама Хусейна и принятия в 2005 году новой конституции. Курдские власти за это время неоднократно поднимали вопрос о независимости. В июне они объявили, что проведут референдум об отделении от Ирака 25 сентября. В поддержку территориальной целостности Ирака выступили США, Германия, Турция, Иран и ряд других стран.

"Мы хотели настоящего партнерства, но Багдад его отверг… За 14 лет после освобождения Ирака от прошлого режима мы пришли к убеждению, что не сможем стать настоящими партнерами", — заявил Мустафа.

По словам министра автономии, представительство курдов во властных структурах Ирака осталось недостаточным, а шиитское правительство в Багдаде "отодвинуло" их и суннитов на второй план. По его словам, в последние три года из-за политики Багдада регион столкнулся с финансовыми трудностями.

"Мы хотим найти альтернативу, и эта альтернатива — проведение референдума о независимости региона, чтобы начать переговоры (с Багдадом) и прекратить эти непродуктивные отношения", — сказал курдский политик. По его словам, Эрбиль (столица Иракского Курдистана) готов стать "хорошим соседом" Багдаду.