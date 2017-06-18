Посольство в Португалии проверяет, погибли ли россияне при пожарах

МАДРИД, 18 июн – РИА Новости. Посольство России в Португалии не располагает данными о погибших или пострадавших гражданах РФ в результате мощнейшего лесного пожара, информация проверяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Александр Брянцев.

"В настоящий момент у нас нет информации о погибших или пострадавших российских гражданах. Мы находимся в постоянном контакте с португальскими властями, чтобы прояснить этот вопрос", — сказал он.

Сотрудник посольства напомнил, что лесные пожары регулярно бушуют в Португалии в летний период. "Проблема лесных пожаров для Португалии носит регулярный характер, в прошлом году также были крупные лесные пожары. Но это крупнейший в плане жертв лесной пожар", — добавил Брянцев.

Число жертв мощнейшего лесного пожара в Португалии достигло 57 человек, еще 59 пострадали, сообщает португальское издание Publico со ссылкой на официальные данные. Около 30 человек, по предварительным данным, погибли, когда пытались выехать из зоны бедствия на автомобилях.

Пожар, который до сих пор не удается взять под контроль, бушует в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия, историческая область Эштремадура). Скорее всего, огонь вспыхнул из-за жары, которая установилась на Пиренейском полуострове. Столбики термометра там приближаются и даже превышают 40 градусов. Быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра.