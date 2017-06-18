В ЛНР заявили, что зафиксировали несколько беспилотников ВСУ

ЛУГАНСК, 18 июн — РИА Новости. В районе ряда населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксированы беспилотные летательные аппараты ВС Украины, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

"За прошедшие сутки нами обнаружено использование БЛА в районе населенных пунктов: Санжаровка, Славяносербск, Сокольники и Обозное", — сообщил Марочко.

По данным Народной милиции республики, украинские военнослужащие продолжают использовать беспилотные летательные аппараты у линии соприкосновения для ведения разведки и корректировки огня артиллерийских подразделений. Марочко подчеркнул, что использование БЛА у линии соприкосновения нарушает минские договоренности.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции существенных изменений не претерпела и остается напряженной", — добавил спикер.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.