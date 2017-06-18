В Госдуме прокомментировали беспорядки на "марше равенства" в Киеве

Полиция блокирует протестующих против ЛГБТ во время марша равенства в Киеве. 18 июня 2017

Полиция блокирует протестующих против ЛГБТ во время марша равенства в Киеве. 18 июня 2017

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Киевские власти были обязаны провести "марш равенства" (парад ЛГБТ-сообщества), чтобы "приобщиться к европейским ценностям", заявил RT член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов.

"Это то, к чему стремились новые европейцы, то есть украинцы, чего они теперь возмущаются? <…> Они отказались от традиционных ценностей, поскольку единая нация — это одна из фундаментальных ценностей, решили попытать счастье на стороне. Пусть теперь готовятся и красят губы", — считает Милонов.

По словам депутата, власти вынуждены разгонять националистов, чтобы создать для Евросоюза видимость благополучия сексуальных меньшинств на Украине.

"Марш равенства" прошел в Киеве 18 июня. По данным столичной полиции, в мероприятии участвовало около 2500 человек.

Украинские националисты попытались заблокировать центральные улицы Киева, чтобы не допустить проведения парада, из-за чего участникам марша пришлось изменить маршрут. Как сообщает телеканал "112 Украина", во время мероприятия произошли стычки между полицейскими и противниками марша.