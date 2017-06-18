В Одессе отменили выступление рэпера Басты после угроз радикалов

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Выступление российского рэп-исполнителя Басты, запланированное в воскресенье в Одессе, отменили после угроз радикалов сорвать концерт, сообщает клуб Ibiza, где должно было пройти выступление.

"Концерт Басты не состоится. Возврат заранее купленных билетов осуществляется в местах их приобретения. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства", — говорится в сообщении клубе на странице в соцсети Facebook.

Ранее экс-глава одесской ячейки экстремистского движения "Правый сектор" (запрещено в РФ) Сергей Стерненко опубликовал список украинских и российских исполнителей, концерты которых радикалы угрожают срывать. В список внесли и российского рэпера Басту, который ранее попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец".

В конце мая из-за протеста радикалов был сорван концерт в Одессе украинской певицы Светланы Лободы, которую обвиняют в частых поездках и выступлениях в России. Украинский певец Иван Дорн также решил отменить концерт в Одессе из-за угроз радикалов.