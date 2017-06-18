В ДНР заявили, что силовики выпустили более 550 мин по республике

ДОНЕЦК, 18 июн — РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрелов со стороны украинских силовиков территорий самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, ВСУ выпустили более 550 мин и снарядов, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В результате обстрелов со стороны противника погиб один военнослужащий вооруженных сил ДНР", — сообщил он.

По его словам, ВСУ выпустили по территории республики более 550 мин и снарядов.

"На донецком направлении противник выпустил 92 артиллерийских снаряда калибра 152 и 122 миллиметра, 53 танковых снаряда, 132 мины калибром 82 миллиметра и 160 мин калибром 120 миллиметра. На мариупольском направлении противником выпущено 5 артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра, 20 мин калибром 120 и 82 миллиметра. На горловском направлении противником было выпущено 61 артиллерийский снаряд калибром 152 и 122 миллиметра и 33 мины калибром 120 и 82 миллиметра", — сказал Басурин.

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