Британия почтит память погибших при пожаре в высотке минутой молчания

ЛОНДОН, 18 июн — РИА Новости, Наталья Копылова. Жители Великобритании в понедельник минутой молчания почтят память погибших при пожаре в высотном доме на западе Лондона, сообщает офис британского премьер-министра.

Ожидается, что минута молчания начнется в 11.00 (13.00 мск) понедельника в память о жертвах страшного пожара в высотке Grenfell Tower.

Государственные ведомства, включая правительство и различные организации, на минуту погрузятся в тишину.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в минувшую пятницу посетила раненных при пожаре в больнице, а в субботу приняла жильцов сгоревшего дома в своей резиденции на Даунинг-Стрит.

Правительство выделило 5 миллионов фунтов стерлингов на оказание помощи погорельцам, а также пообещало в течение трех недель предоставить жильцам сгоревшего дома жилище по возможности в том же районе (Кенсингтон и Челси).

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме в не самом благополучном районе Лондона — Северном Кенсингтоне — произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек, (СМИ говорят о 70), 24 пострадавших находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. Как сообщила в субботу журналистам представитель полиции Лондона Стюарт Канди, число пропавших без вести составляет 58 человек.