В Бангладеш сошел оползень, сотни людей эвакуированы

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Четыре человека, включая двоих детей, погибли, сотни эвакуированы в Бангладеш из-за схода оползней, вызванных проливными дождями, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.

Два ребенка оказались погребены под завалами в округе Кхаграчхари на юго-востоке страны. Как заявил агентству представитель полиции Шарифул Ислам, дожди в регионе начались еще пять дней назад, в ночь на воскресенье они усилились, что и вызывало сход оползней. По данным другого представителя полиции Али Ахмада Хана, власти также эвакуировали сотни человек из потенциально опасного района, чтобы избежать возможного увеличения числа жертв. Точное число эвакуированных не сообщается.

По данным полиции, еще два человека погибли в округе Маулвибазар на востоке страны.

На прошлой неделе в результате проливных дождей и схода оползней на юго-востоке Бангладеш погибли, по последним данным, 158 человек. Начавшиеся в прошлый понедельник сильные ливни больше всего затронули округа Бандарбан и Рангамати, где около 2,5 тысячи человек по-прежнему находятся в предоставленных властями укрытиях.

Период муссонов в Бангладеш продолжается с июня по сентябрь. При этом оползни, вызываемые ливнями, нередко уносят десятки человеческих жизней.