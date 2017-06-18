В Бангладеш сошел оползень, сотни людей эвакуированы

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Четыре человека, включая двоих детей, погибли, сотни эвакуированы в Бангладеш из-за схода оползней, вызванных проливными дождями, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.
По данным полиции, еще два человека погибли в округе Маулвибазар на востоке страны.
На прошлой неделе в результате проливных дождей и схода оползней на юго-востоке Бангладеш погибли, по последним данным, 158 человек. Начавшиеся в прошлый понедельник сильные ливни больше всего затронули округа Бандарбан и Рангамати, где около 2,5 тысячи человек по-прежнему находятся в предоставленных властями укрытиях.
Период муссонов в Бангладеш продолжается с июня по сентябрь. При этом оползни, вызываемые ливнями, нередко уносят десятки человеческих жизней.