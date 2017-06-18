Завод и детский интернат в ДНР повреждены при обстреле ВСУ

ЯСИНОВАТАЯ, 18 июн — РИА Новости. Асфальтобетонное предприятие и здание детского интерната повреждены в городах Донецк и Ясиноватая в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"В результате обстрелов со стороны ВСУ, по состоянию на 18 июня, повреждены административные здания на территории асфальтобетонного завода Киевского района города Донецка. В Ясиноватой в школе-интернате для детей со сколиозом повреждены пять оконных блоков", — сообщил представитель оборонного ведомства.