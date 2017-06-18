Супермаркеты Дохи вывешивают метки "Катарский продукт"

ДОХА (Катар), 18 июня — РИА Новости. Супермаркеты Дохи начали маркировать продукты, произведенные в Катаре, чтобы поддержать местного производителя в условиях объявленного соседями эмбарго, передает корреспондент РИА Новости.

На витринах с катарскими продуктами в одной из крупнейших торговых сетей появились вывески "Продукт Катара". Фоном служит флаг государства, также на вывеске изображен логотип министерства экономики и торговли страны.

Пока, впрочем, ассортимент предлагаемых товаров не широк — это, в основном, свежевыжатые соки, а также зелень. Других товаров местного производства нет.

В целом, в супермаркетах и на рынках Катара нет дефицита продовольствия — здесь можно найти продукты питания как из соседних стран, так и фрукты из Латинской Америки и Африки. Попадаются даже нераспроданные товары из Саудовской Аравии и ОАЭ, объявивших эмбарго на поставки в Катар.

Местные жители замечают, что в магазинах стало больше товаров из Турции, объявившей о поддержке Катара — турецкие товары замещают продовольствие из Саудовской Аравии, Египта и других стран-участников эмбарго.

Ранее сообщалось, что "патриотические" наклейки "Катарский продукт 100%", "ДА товарам Катара и дружественных стран" появились на лавках рынка Сук Вакиф (Souq Waqif), старейшего в Катаре — таким образом лавочники и покупатели хотят поддержать своих производителей и продемонстрировать независимость от поставок из стран, объявивших эмбарго.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.