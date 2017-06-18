Катар не испытывает дефицита лекарств в условиях блокады

ДОХА, 18 июн — РИА Новости. Больницы Катара не испытывают нехватки медикаментов в условиях блокады со стороны соседей, сообщили в государственной Медицинской корпорации "Хамад" (HMC), которой принадлежит большинство больниц в стране.

"Все медицинские услуги, предлагаемые нашими больницами, функционируют нормально", — цитирует корпорацию местная газета The Peninsula . В частности, пациенты, лежащие в больницах также обеспечены всем необходимым.

По словам исполнительного директора департамента корпоративных коммуникаций "Хамад" Али Абдуллы Аль Хатера, корпорация имеет запасы медикаментов и расходных материалов на много месяцев. Он подчеркнул также, что если какие-либо пути поставок лекарств будут нарушены, то корпорация сумеет найти новых поставщиков. По данным газеты The Peninsula, катарские поставщики ведут, в частности, переговоры о поставках лекарств с крупными турецкими фирмами.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.