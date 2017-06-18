На "марша равенства" в Киеве задержали шесть человек

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. Правоохранители задержали шесть человек, которые пытались прорвать кордон полиции во время проведения "марша равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве, сообщила в воскресенье пресс-служба Национальной полиции Украины.
"Шесть человек, которые пытались прорвать кордон полиции, доставляют в полицейский участок, чтобы выяснить их данные и дать правовую квалификацию их действий", — говорится в сообщении полиции.Twitter.
Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "Марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 полицейских и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.