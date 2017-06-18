Страны Евросоюза помогут Португалии бороться с лесными пожарами

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Механизм гражданской защиты ЕС задействован в связи с лесными пожарами в Португалии, которые унесли жизни 43 человек, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

В субботу в некоторых регионах Португалии температура воздуха превышала 40 градусов. Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди. Пламя быстро распространилось, от пожара пострадали несколько населенных пунктов, однако точных данных о масштабах повреждений пока нет. Как сообщил государственный секретарь по внутренним делам Хорхе Гомес, число жертв пожаров в Португалии уже достигло 43 человек.

"Механизм гражданской защиты ЕС запущен и будет оказана помощь", — написал Юнкер в своем микроблоге в Twitter.

My thoughts are with the victims in #Portugal. I commend the bravery of the firefighters.EU civil protection mechanism activated & will help — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 18 июня 2017 г.

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Европейский чиновник также выразил соболезнования и поддержку всем, кого коснулось бедствие, и отметил отвагу пожарных, ведущих борьбу со стихией.

Механизм гражданской защиты ЕС помогает координировать реакцию 34 стран (страны-члены ЕС, а также Македония, Исландия, Черногория, Норвегия, Сербия и Турция) на природные катастрофы. Государства-участники предоставляют ресурсы, которые могут быть использованы в случае кризисной ситуации в других странах. Активация этого механизма позволяет координировать предоставление помощи внутри и вне Евросоюза, руководство действием механизма осуществляет Еврокомиссия через Центр координации действий в чрезвычайных ситуациях.

Portugal forest fires kill 39 and 16 die trapped in cars

https://t.co/gZ3sWjom1O — Ferrara Foto (@ardythbatt) 18 июня 2017 г.

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