Глава МИД Германии назвал "большой ошибкой" попытку Обамы унизить Россию

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль считает, что администрация нынешнего президента США исправит ошибки в отношении России, которые допустила команда прежнего американского лидера Барака Обамы. Об этом Габриэль заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

По мнению главы внешнеполитического ведомства ФРГ, если бы команда Трампа начала бы искать в отношениях с Москвой "перезагрузку, новые контакты, новые переговоры".

"Без России мы не сможем преодолеть конфликты в Сирии, в Ливии, на Украине и в других точках. Попытка Барака Обамы унизить Россию была большой ошибкой. Я по-прежнему надеюсь, что Вашингтон исправит эту ошибку", — отметил Габриэль.

Однако сейчас, как считает глава МИД, все выглядит так, словно Москва и Вашингтон отворачиваются друг от друга.

Обама, будучи на посту президента, назвал Россию "региональной державой", однако позже признал, что Москва имеет серьезное влияние в мире.