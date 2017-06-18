В Киеве завершился "марш равенства", собравший две тысячи человек

Полиция блокирует протестующих против ЛГБТ во время марша равенства в Киеве. 18 июня 2017

Полиция блокирует протестующих против ЛГБТ во время марша равенства в Киеве. 18 июня 2017

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости. "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества, который собрал более 2 тысяч человек в центре Киева, завершился, передает корреспондент РИА Новости.

Утром в воскресенье участники шествия колонной выдвинулись от Дома учителя по улице Владимирской в сторону площади Льва Толстого. В колонне — грузовой автомобиль с платформой, на которой танцевали несколько участников акции. На них разноцветная одежда, парики, яркий макияж. Следом шли люди в разноцветных париках с плакатами, во главе колонны — группа барабанщиков.

Участники марша несли радужные флаги и разноцветные воздушные шары. Среди участников шествия, согласованного с киевскими властями, было много иностранцев из Европы, Канады и США, они несли флажки своих стран. В колонне, в том числе, находился посол Канады на Украине Роман Ващук. Кроме того, среди участников шествия были правозащитники из организации Amnesty International, которые выступают в поддержку ЛГБТ-сообщества.

© REUTERS / Gleb Garanich Полиция блокирует протестующих против ЛГБТ во время марша равенства в Киеве. 18 июня 2017 © REUTERS / Gleb Garanich Полиция блокирует протестующих против ЛГБТ во время марша равенства в Киеве. 18 июня 2017

Участников шествия сопровождали несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии, окружив колонну со всех сторон, а также несколько автомобилей "скорой помощи".

Однако из-за того, что радикалы заблокировали улицу Владимирскую, участникам марша пришлось изменить маршрут, передает корреспондент РИА Новости. Вместо Владимирской они обошли радикалов по улице Терещенковской и направились на площадь Льва Толстого, где завершили шествие. После этого участники акции начали быстро расходиться. Большая их часть зашли в метро, некоторые покинули площадь на автобусах, которые ждали их на площади. В центральной части столицы остается большое количество полицейских, которые охраняют общественный порядок.

По данным пресс-службы полиции столицы Украины, в акции приняли участие около 2,5 тысячи человек. Как ранее сообщили в общественной организации "КиевПрайд", которая выступает организатором марша, в мероприятии намерены были принять участие около 5 тысяч человек.

Ранее радикалы заявили, что не допустят проведение марша. Amnesty International призвала обеспечить безопасность "марша равенства" в Киеве. В ООН выразили обеспокоенность негативным отношением к ЛГБТ-сообществу на Украине.

Полиция обнаружила куриные яйца и зеленку у украинских националистов, которые выступили против проведения акции, сообщила пресс-служба полиции столицы Украины. "Около 100 участников акции против проведения "марша равенства" возле парка имени Тараса Шевченко непрерывно ходят по пешеходному переходу и образовали цепь… Во время прохождения границы полиции возле станции метро "Университет" у молодых людей обнаружили куриные яйца и зеленку", — говорится в сообщении.

© REUTERS / Gleb Garanich Полиция блокирует протестующих против ЛГБТ во время марша равенства в Киеве. 18 июня 2017 © REUTERS / Gleb Garanich Полиция блокирует протестующих против ЛГБТ во время марша равенства в Киеве. 18 июня 2017

По данным полиции, радикалы сожгли флаг ЛГБТ-сообщества в парке, правоохранители провели с ними профилактическую беседу. Также полицейские обнаружили у нескольких молодых людей газовые баллончики и балаклавы, сообщила пресс-секретарь полиции столицы Украины Оксана Блищик. "Полиция обеспечивает правопорядок во время "марша равенства" в Киеве… У нескольких молодых людей во время проверки правоохранители обнаружили балаклавы и газовые баллончики", — написала Блищик на своей странице в Facebook.

Сайт телеканала "112 Украина" сообщил о стычках между полицией и радикалами, которые выступают против проведения марша. "Полицейские на лошадях пытаются не допустить противников "марша равенства" к колонне. Начались стычки с полицией, противники марша взорвали петарду", — говорится в сообщении. Однако полиция официально о подобных инцидентах не сообщала.

Как сообщило в воскресенье украинское агентство УНН, две станции киевского метрополитена закрыли на вход и выход во время проведения марша. "Станции метро "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" закрыты на вход и выход и работают только как пересадочные", — цитирует сообщение метро УНН.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на "марше равенства" в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 полицейских и несколько участников акции. На марше в 2016 году был избит один участник.