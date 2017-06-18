Глава минобороны Бельгии объявил о прекращении экономии оборонных расходов

БРЮССЕЛЬ, 18 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Министр обороны Бельгии Стевен Вандепут объявил, что правительство королевства решило отказаться от экономии расходов на оборону и определило оборонный бюджет на уровне 2016 года.

"По определению это означает, что мы прекращаем экономию", — приводит его слова агентство Belga

На саммите НАТО в июле 2016 года премьер-министр Бельгии Шарль Мишель пообещал переломить тенденцию "двадцати лет экономии" на оборонных расходах.

Бельгия занимает предпоследнее среди стран-членов НАТО место по уровню расходов на оборону, которые в настоящее время составляют около 1% национального ВВП при том, что по требованию альянса они должны быть на уровне не менее 2% ВВП.

США неоднократно заявляли, что европейские партнеры по НАТО должны увеличить свои вложения в оборону. С вступлением в президентские полномочия Дональда Трампа позиция Вашингтона стала еще более жесткой. На своей первой министерской встрече в феврале министр обороны США Джеймс Мэттис призвал партнеров увеличить финансирование оборонных нужд, если они хотят полномасштабного выполнения Соединенными Штатами обязательств перед альянсом.

Данное требование стало одной из главных тем первого саммита НАТО с участием президента Трампа, на котором было решено составлять ежегодные национальные планы по увеличению финансирования оборонных расходов в странах-членах альянса. В настоящее время на долю США приходится три четверти оборонного бюджета военно-политического блока.

В национальных планах надлежит указывать, как государства-члены НАТО намерены поднимать оборонные расходы до 2% от ВВП, инвестировать в ключевые мощности и участвовать в операциях альянса. Первые доклады по выполнению этих планов будут готовы к декабрю, и в феврале 2018 года их изучат министры обороны НАТО.